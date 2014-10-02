В Швейцарии открылся международный конгресс, посвященный восстановлению ордена иезуитов

Международный исторический конгресс о восстановлении ордена иезуитов проходит в университете швейцарского Фрибурга со 2 по 4 октября.

Конференция, посвященная 200-летнему юбилею возрождения ордена, организована швейцарской провинцией иезуитов, теологическим факультетом Фрибурга, Конференцией католических епископов Швейцарии, Национальным фондом Швейцарии и диоцезом Базеля.

Среди заявленных тем докладов: «Восстановление общества Иисуса в антикатолических исторических источниках», «Общество Иисуса в литературе начала XIX в.», «Немецкие иезуиты в Мэриленде и Пенсильвании», «Миссионеры-иезуиты в южной Америке», «Иезуиты в Греции во время возрождения ордена», «Испания и восстановление ордена иезуитов», «Сложности восстановления общества во Франции 1814-1848 г. г.» и др.

В 1773 г. Папа Климент XIV под давлением европейских монархов объявил о роспуске ордена. Его имущество было конфисковано в пользу светских властей, иезуиты присоединены к приходскому клиру.

После роспуска общества в Европе и первого раздела Речи Посполитой иезуиты оказались на территории Российской империи под покровительством Екатерины II. По различным причинам орден также продолжил свое существование в Швейцарии, Пруссии, Китае и Индии, где сохранилось несколько миссий.

В Швейцарии в 1847 г. слухи о готовящейся войне привели к тому, что иезуиты были изгнаны из страны. В 1848 г. запрет на деятельность ордена был зафиксирован в государственном законе и оставался в силе до референдума 1973 г.

Швейцария стала колыбелью для возрожденного на территории немецкоязычных государств ордена. Уже в 1818 г., спустя 4 года после официального восстановления общества, во Фрибурге появился иезуитский колледж св. Михаила.

Почти спустя 40 лет после роспуска общества Ватиканом, в 1814 г., Папа Пий VII заявил о его возрождении. Первым генералом возрожденного ордена стал российский иезуит Фаддей Бжозовский.

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