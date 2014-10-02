Папа Франциск пожертвовал 100 тыс. евро музею в Освенциме

Папа Франциск пожертвовал 100 тыс. евро фонду «Аушвиц-Биркенау», который покровительствует одноименному музею, созданному на территории комплекса концентрационных лагерей времен II Мировой войны около польского города Освенцим.

«Мы хотим выразить полную поддержку проекта, реализацией которого занимается фонд», - отметил Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в письме, сопровождавшем пожертвование.

В свою очередь, директор фонда «Аушвиц-Биркенау» Петр Цивински, заметил, что финансовая поддержка со стороны Святого Престола является «важным сигналом», так как признает «фундаментальную роль памяти для современного человека».

Апостольская Столица присоединилась к 30 странам, которые поддерживают бюджет фонда «Аушвиц-Биркенау», необходимый для полного покрытия расходов содержания музея памяти жертв Холокоста.

Кatolik.ru