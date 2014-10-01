Израильские власти забрали часть территории у Русской Духовной Миссии в Тиверии

Израильские власти решили благоустроить зону отдыха для жителей Тиверии, отрезав часть территории у Русской Духовной Миссии.

Данная территория является курортной зоной, где можно не только помолиться, но и исцелиться, — сообщает "Правмир" со ссылкой на пресс-службу Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Несмотря на таблички «частная территория» многие проходят на монастырское подворье, купаются в бассейнах и даже совершают иудейские религиозные обряды.

Не так давно был снесен забор, который отделял монастырскую территорию от озера Кинерет. Теперь местные жители без труда проникают на территорию подворья. В выходные дни к русскому участку причаливает большое количество катеров, гремит громкая музыка, люди ведут себя фривольно, что абсолютно неприемлемо для уклада жизни монахинь. В местных СМИ даже появилось объявление о том, что открылся бесплатный пляж на русском участке.

Трудники Русской Духовной Миссии выложили Крест на дне радонового бассейна. Но вандалы разобрали крест и украли составляющие его детали.