Уникальные фрески XII века найдены археологами в Новгороде

При раскопках в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Великом Новгороде ученые Института археологии Российской академии наук обнаружили множество фрагментов фресок, относящихся к первой трети XII века; исследователи рассчитывают воссоздать из этих находок целостные композиции, что позволит открыть новое "окно" в мир древнерусского искусства, сообщили РИА Новости в Институте археологии РАН.

"Новгородская археологическая экспедиция в этом полевом сезоне проводила масштабные раскопки в алтарной и подкупольной части Георгиевского собора, одного из древнейших соборов Руси — его строительство было начато в 1119 году. В результате были обнаружены древние конструкции, в частности, епископская скамья в главном алтаре, плиты древнего пола, древние престолы, а также уцелевшие в нижней части стен фрески с декоративными орнаментальными композициями, изображающим полированный мрамор", — говорится в сообщении.

Во время переборки и просеивания вынутого во время раскопок грунта ученые также нашли огромное количество фрагментов первоначальной росписи собора, которую датируют 1120-ми годами. Среди них и несколько ликов святых. Это ценное открытие позволит составить более полное представление о стилях и направлениях работы древних живописцев, полагают в институте археологии.

Нынешнее открытие российских археологов примечательно и тем, что в России практически не сохранилось целостных древнерусских фресковых комплексов домонгольского периода. Полностью дошли до нас лишь росписи в соборе Мирожского монастыря в Пскове, и частично — в некоторых других храмах и монастырях Новгорода, Старой Ладоги, Владимира и Суздаля.