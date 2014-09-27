Храмы болгарского Несебра вошли в десятку наиболее символических мест Балкан

Древний Несебр (греч Месемврия), расположенный в Болгарии, на берегу Черного моря, благодаря своим выдающимся памятникам древнеболгарского церковного зодчества недавно вошел в десятку наиболее символических мест Балканского полуострова. Об этом сообщило Радио Болгарии.

Город, который внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, насчитывает полтора десятка старинных церквей, которые разместились на полуострове длиной 840 и шириной около 350 м. Узкий перешеек, который соединяет его с большой землей, ведет к одной из в прошлом наиболее крупных и важных церковных метрополий Европы эпохи первых христиан.

Однако, большая часть церквей Несебра датируется средними веками. Согласно сохранившимся историческим источникам, в прошлом в Месемврии было около 40 церквей. Первые храмы в городе датируются V веком, когда город поддерживал очень тесные отношения с Константинополем благодаря морским торговым путям. Несомненным шедевром религиозной архитектуры является дошедшая до наших дней церковь св. Стефана.

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