Ватикан обновил освещение Сикстинской капеллы

Ватикан установил новое освещение в Сикстинской капелле, чтобы улучшить освещенность фресок работы Микеланджело и сэкономить на расходах на электроэнергию, пишет "The Wall Street Journal".

Музеи Ватикана поручили проведение работ немецкому производителю осветительного оборудования "Osram". Одним из условий было обеспечение сохранности шедевров.

Как ожидается, первым преображенную Сикстинскую капеллу увидит папа Франциск. Посетители смогут оценить эффективность нового освещения начиная с октября.

Замена оборудования сократит энергопотребление на 60%. Еще один плюс - длительный срок эксплуатации ламп, что существенно упрощает их обслуживание в залах музеев, нередко отличающихся очень высокими потолками.

Седмица.Ru