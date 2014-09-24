В Израиле археологи обнаружили остатки монастыря византийского периода

Монастырь, который существовал в Святой Земле в византийскую эпоху, недавно был обнаружен израильскими археологами, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информагентство «Ромфея».

По словам руководителя раскопок, которые проводились на холмах, расположенных к югу от селения Бейт-Шемеш (к западу от Иерусалима), археологи обнаружили гражданские постройки обители, а также хозяйственный комплекс, который использовался для приготовления оливкового масла и обработки урожая винограда.

Монастырская церковь еще не раскопана, но обнаруженные надписи не оставляют сомнений в том, что найденные постройки представляли собой часть православного монастыря.

На данный момент также раскопаны мозаичные полы, найдено сельскохозяйственное оборудование и многие других артефакты.