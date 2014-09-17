Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова выставлена на торги

Острожская Библия первого книгопечатника Ивана Федорова уйдет с молотка. Уникальное издание оценивается в 1,2 – 3,5 миллиона рублей.

Как сообщаетсайт "Седмица", раритетная книга выставлена на торги «Старинные и редкие книги, гравюры, фотографии», которые состоятся 25 сентября в Центральном доме художника.

«Первое завершенное издание Библии на церковнославянском языке, отпечатано Иваном Федоровым в Остроге, в типографии князя Константина Острожского в 1581 году, оно имеет музейную ценность и коллекционное значение», — рассказали представители аукциона.

Всего на аукционе будут выставлены 450 лотов. Среди них — издания Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Грибоедова, Николая Гумилева, Ивана Бунина, Константин Бальмонта, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой, Александра Блока и Осипа Мандельштама.