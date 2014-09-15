Исследователи Туринской плащаницы: распятие на кресте было еще мучительнее, чем считается

Специалисты, входящие в Международную группу исследователей, занимающихся изучением Туринской плащаницы, пришли к выводам, что смерть на кресте могла быть более изощренной и мучительной, чем считалось ранее, сообщает regions.ru.

Как известно, Туринская плащаница представляет собой четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и земной кончины. Самые ранние из сохранившихся письменных свидетельств о хранении Туринской плащаницы относятся к 1353 году. Однако в 2010 году появились сообщения историков со ссылкой на секретные архивы Ватикана о том, что плащаницу еще в XIII веке хранил орден тамплиеров. В настоящее время плащаница хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине. Верующие убеждены, что на плащанице остались подлинные отпечатки лика и тела Иисуса, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших христианских реликвий.

Исследования, проведенные учеными в последнее время, поставили вопрос о «технике» казни на кресте.

Хотя изображение Христа на кресте с руками, горизонтально вытянутыми по сторонам, твердо запечатлелось в сознание верующих, однако далеко не всегда казнь приговоренного к смерти производилась именно таким образом. Новые исследования Туринской плащаницы свидетельствуют об иной позе распятого человека — не привычной Т-образной, а похожей на латинскую букву «Y».

Доктор Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания), не задаваясь вопросом идет ли здесь речь об Иисусе Христе, поставил перед собой задачу понять, действительно ли пятна крови, имеющиеся на Туринской плащанице и отпечатавшиеся на изображении левой руки человека, соответствуют потоку крови из ран распятого. Он предложил своему коллеге Луиджи Гарласкелли из Павийского университета (Италия) попробовать различные варианты положения человека при распятии, причем исследователь согласился сам сыграть роль жертвы: к его запястью прикрепили трубку, из которой капала донорская кровь.

В итоге оказалось, что следы на плащанице действительно соответствуют распятию, но только такому, при котором руки подняты над головой и фигура распятого напоминает букву «Y», а не классическую «T». Эта позиция была более жестокой, поскольку человеку в дополнение ко всему становилось трудно дышать и в конце концов он мог умереть от удушья, отметил Боррини.

Аналогичные позиции, по словам ученого, применялись при средневековых пытках, но с той разницей, что жертву подвешивали, привязывая запястья веревками, а не прибивая гвоздями, передает Newsru.

Полученные выводы напоминают результаты экспериментов, проводившихся врачом из Массачусетса Жильбером Лавуа, который тоже пришел к Y-варианту и написал об этом книгу. Врач из Марибо (Дания) Нильс Свенссон, также изучавший плащаницу, согласился с коллегами, заявив, что отпечаток на ткани не соответствует традиционным изображениям распятия.

Между тем далеко не все художники изображали распятие Христа в виде буквы «Т». Питер Пауль Рубенс не раз писал Его образ на кресте с руками, поднятыми над головой, и был в этом не одинок.

Маттео Боррини, рассуждая о сделанных им выводах, сослался на римского историка Иосифа Флавия, писавшего в своем сочинении «Иудейская война», что римские солдаты в 70 г. н.э. распинали своих врагов на деревьях в самых болезненных и странных позах.