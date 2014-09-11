Британские ученые создали цифровую карту Стоунхенджа и обнаружили «дом мертвых»

По итогам многолетнего проекта цифровой картографии выяснилось, что Стоунхендж — не изолированный памятник, а лишь часть огромного комплекса святилищ, курганов, рвов и мест жертвоприношений. В окрестностях знаменитых мегалитов обнаружено 17 неизвестных религиозных памятников, сообщает The Guardian.

С помощью радаров, лазерных сканеров и магнитоизмерительных приборов, сконструированных в венском Институте Людвига Больцмана, британские ученые создали цифровую археологическую карту комплекса (занимающего 12 квадратных километров). В виртуальном пространстве они убрали все изменения в ландшафте, произошедшие за 5000 лет с момента появления первых мегалитов.

«Наши представления о Стоунхендже радикально изменились. Этот памятник не стоял в горделивом одиночестве, а был пространственно и культурно связан с множеством ритуальных сооружений», — заявил руководитель проекта Винс Гэфни (Vince Gaffney).

В глубине холма ученые обнаружили огромное деревянное строение. Скорее всего, это был «дом мертвых», где совершались странные ритуалы, в том числе демонстрация трупов соплеменникам и срезание мяса с костей. Проходили эти ритуалы на внешнем дворе здания.

Радары, «просвечивающие» на три метра под землей, помогли обнаружить к северу от Стоунхенджа памятник длиной 3 километра — Курсус. Две огромных канавы в нем выполняют астрономическую функцию: в день летнего солнцестояния тени от восточной канавы (на рассвете) и западной (на закате) указывают на место, где спустя 400 лет был построен Стоунхендж.

В ходе проекта также открылись неожиданные страницы из истории известных памятников, прежде всего хенджа Даррингтон Уоллс. Это один из крупнейших хенджей (земляных площадок) в мире: его окружность составляет более полутора километров. Оказывается, изначально по периметру Даррингтон Уоллс, как в Стоунхендже, были установлены трехметровые камни (их было более шестидесяти). Но потом древние британцы свалили и оттащили в стороны все мегалиты. «Древние люди с удовольствием разрушали свои памятники. Они делали много странных вещей: перестраивали ритуальные сооружения, меняли их функции, уничтожали их. Памятники эти “прожили” много столетий, так что их создавали вовсе не те народы, что их приканчивали», — отмечает Гэфни.

"Седмица"