В Нью-Йорке почтят память погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года

В Нью-Йорке почтят память почти 3 тыс. жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Их имена будут публично зачитаны на площади в центре мемориального комплекса, возведенного на месте разрушенных башен-близнецов. Состоятся и другие мероприятия, приуроченные к 13-й годовщине трагических событий, сообщает ИТАР-ТАСС.

Читать список, состоящий из 2 977 имен погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, а также шести жертв атаки 26 февраля 1993 года, когда экстремисты взорвали в подземном гараже Всемирного торгового центра (ВТЦ) микроавтобус, традиционно начнут после минуты молчания в 08.46 по местному времени. Именно в этот момент 13 лет назад один из авиалайнеров, захваченных террористами, врезался в северную башню ВТЦ.

Трехчасовая церемония будет прервана минутами молчания в общей сложности шесть раз в моменты, когда в тот роковой день первый и второй самолеты протаранили оба небоскреба, когда эти здания обрушились, а также когда третий авиалайнер упал у Пентагона, а четвертый - вблизи района Шэнксвилл (штат Пенсильвания). Во многих церквях города в память о погибших зазвонят колокола. В них также пройдут поминальные службы.

После заката, в 18.00 по местному времени, в небо над городом будут направлены два голубых луча мощных прожекторов, которые символизируют башни ВТЦ. Данная мемориальная инсталляция под названием “Посвящение в свете” была сооружена в 2002 году по инициативе руководства энергетической компании “Консолидейтид эдисон”, которая обслуживает Нью-Йорк. С тех пор 88 прожекторов, из которой состоит конструкция, включались ежегодно в день годовщины терактов. Как правило, их выключают на рассвете следующего дня.

В этом году впервые мемориальный комплекс на месте разрушенных башен близнецов будет открыт в то время, когда заработает инсталляция. В прошлые годы он закрывался до того, как включались прожекторы. Находиться в центре города, чтобы увидеть два луча света, совсем не обязательно. Различить их можно и на расстоянии до 40 км.

«Мы хотели сделать всё так, как это было, когда доступ для общественности ночью был свободным, - сказал директор Фонда национального мемориала и музея 11 сентября Джо Дэниелс. - Мемориальные бассейны также будут подсвечиваться, ночью это будет выглядеть очень красиво».

В каждом из пяти районов Нью-Йорка также состоятся, но меньшие по масштабам церемонии. Их участники зажгут свечи в память о погибших, исполнят посвященные трагедии музыкальные композиции, прочитают поэтические произведения. Особые почести воздадут работникам спасательных служб, которые оказывали помощь пострадавшим в результате теракта, а также разбирали завалы после разрушения небоскребов.

Мемориальный комплекс на месте, где стояли башни-близнецы, был создан в десятую годовщину терактов. Его главными элементами являются два огромных квадратных резервуара, которые расположены ниже уровня земли. По их внутренним стенкам на глубину нескольких метров стекает вода. Края резервуаров опоясывает бронзовая плита с высеченными на ней именами жертв терактов. В минувшем году мемориал посетили более 5 млн человек.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли 2 977 тыс человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс человек.