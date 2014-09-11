В Египте археологи обнаружили рукопись с молитвой ко Пресвятой Богородице III в.

Египетскими археологами неподалеку от Александрии была найдена древнейшая на сегодняшний день рукопись, содержащая известную молитву к Пресвятой Богородице. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на пресс-центр Антиохийской Православной Церкви.

Согласно оценке экспертов, коптский папирус, датируемый третьим веком, стал самым ранним рукописным свидетельством молитвы христиан первых веков ко святым – и, в частности, к Пречистой Деве Марии.

Сам же текст древнего манускрипта содержит полную версию известного молитвословия, и поныне использующегося в богослужебной жизни Церкви. Пресс-служба Антиохийского Патриархата приводит эту хорошо известную нам молитву не только по-арабски, но и на греческом: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина чистая и благословенная».

Ученые отмечают высокую точность церковного предания, сохранившего молитвы древности практически без особых изменений.

Археологи подчеркивают, что находка проливает свет на многие детали литургической деятельности ранней церкви; также, она служит опровержением некоторым скептическим предположениям, ставящим под сомнение практику молитвы святым в первые века христианства, называемую многими критиками «более поздней традицией» и «нововведением», говорится в сообщении.