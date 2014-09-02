В Лондоне показывают 10 фильмов о жизни Иоанна Крестителя (+видео)

В Национальной галерее Лондона показывают 10 короткометражных фильмов, исследующих жизнь Иоанна Крестителя.

Фильмы можно посмотреть здесь.

Как сообщает "Седмица", в фильмах известные произведения искусства из коллекции музея рассказывают о ключевой фигуре в библейской истории и отвечают на вопрос, кто был Иоанн Креститель и почему на протяжении веков к этому персонажу обращаются мастера живописи и скульптуры?

Серия из 10 фильмов «Cв. Иоанн Креститель. От рождения до усекновения» представляет собой эпизоды, повествуюшие об основных моментах из жития Иоанна Предтечи. В роли рассказчиков и комментаторов выступают известные богословы и искусствоведы.

Каждый фильм фиксирует внимание зрителя на одном-двух произведениях, находящихся в залах галереи. Cреди них такие шедевры, как «Алтарь Демидова» Карло Кривелли, «Крещение Христа» Пьеро делла Франческа, «Алтарь Крещения» Николло ди Пьетро ди Джерини, «Крещение» Франческо Цаганелли, «Усекновение главы св. Иоанна Крестителя» Пьера-Сесиля Пюви де Шаванна, «Алтарь Вознесения Иоанна Богослова» Джованни дал Понте и др.