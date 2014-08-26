В Соловецком монастыре археологи нашли водопровод XVII века

В ходе работ на Соловках археологи сделали сразу несколько открытий, в числе которых неизвестный ранее ученым водовод гидросистемы на территории Соловецкого монастыря.

Так, при уточнении трассы Поваренного канала Соловецкого монастыря были обнаружены фрагменты неизвестной ранее древней водопроводной системы.

В частности, колодец, который, судя по обугленным останкам, был заброшен после сильного пожара.

Все каналы на территории монастыря находятся приблизительно на глубине двух метров. Поскольку колодец находится неподалеку от трапезной, ученые допускают, что неизвестный водовод служил для снабжения братии пресной водой.

Ученые относят находку к XVII веку.

Система каналов включает в себя целый комплекс гидротехнических сооружений, который формировался на протяжении столетий, начиная с монастырского правления игумена Филиппа (Колычева) (1548-1566 годы).

Функции каналов были самые разные. Не только снабжение водой, но и регулирование уровня Святого озера. Монастырь расположен на перешейке между Святым озером и бухтой Благополучия. Перепад составляет около 8-9 метров.

http://www.sedmitza.ru/text/5017837.html