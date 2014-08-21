Архив Александро-Невской лавры оцифруют

Архив Александро-Невской лавры, хранящийся с середины 1930-х годов в Российском государственном историческом архиве, оцифруют.

Об этом сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви.

В первую очередь будут оцифрованы документы, которые представляют наибольший интерес для реставрации и современной жизни монастыря, а также имеющие важное значение для изучения истории Церкви и государства в Синодальный период.