Архив Александро-Невской лавры оцифруют
17:03, 21 августа 2014Мир
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Архив Александро-Невской лавры, хранящийся с середины 1930-х годов в Российском государственном историческом архиве, оцифруют.
Об этом сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви.
В первую очередь будут оцифрованы документы, которые представляют наибольший интерес для реставрации и современной жизни монастыря, а также имеющие важное значение для изучения истории Церкви и государства в Синодальный период.
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