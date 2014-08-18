Католические епископы Польши и Германии будут молиться о мире в Украине в годовщину начала Второй мировой войны

В 75-ю годовщину начала Второй мировой войны католические епископы Польши и Германии будут молиться о мире в Европе и в Украине, сообщает агентство КАИ.

Во время мессы, которую 31 августа вместе с польскими и немецкими иерархами совершит глава Конференции епископов Польши архиепископ Станислав Гондэцкий, проповедь прочтет глава немецкого епископата кардинал Рейнхард Маркс.

В день богослужения пройдет встреча епископов стран, которые воевали друг против друга во Второй мировой войне. Они посетят здание бывшей радиостанции в Гливице, которое 31 августа 1939 подверглось нападению одетых в польские мундиры немецких солдат. "Гливицкую провокацию" Адольф Гитлер использовал как предлог для вторжения в Польшу, с которого началась Вторая мировая война.

В мемориальной церемонии будут участвовать также представители лютеран, иудеев, а также мэр города Гливице.

1 сентября кардинал Маркс прибудет в Варшаву, где встретится с архиепископом Варшавы кардиналом Казимежем Нычем и посетит музей Варшавского восстания, 70-летие которого в эти дни отмечается в Польше.

Кардинал Маркс заявил, что его визит станет выражением стремления немецкого и польского народов к примирению, а также знаком признательности полякам за их "содействие миру, свободе и солидарности".

РИА Новости