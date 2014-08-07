На Соловках проходят Дни памяти жертв политических репрессий

На Соловецких островах (Россия) с 6 по 8 августа проходят Дни памяти жертв политических репрессий.

На островах в середине XV века был основан православный монастырь. После революции в 1920-1930 годах на островах располагался лагерь для политических и уголовных заключенных - СЛОН.

"В годы существования Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) там находился штрафной изолятор для мужчин. В 2006 году у подножия горы были обнаружены братские могилы, а позднее организовано кладбище", - отметили в музее-заповеднике.

Соловецкий архипелаг, расположенный в Белом море близ берегов Карелии и архангельского Поморья, включает около 100 островов.