На Соловках проходят Дни памяти жертв политических репрессий
15:59, 07 августа 2014Мир
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На Соловецких островах (Россия) с 6 по 8 августа проходят Дни памяти жертв политических репрессий.
На островах в середине XV века был основан православный монастырь. После революции в 1920-1930 годах на островах располагался лагерь для политических и уголовных заключенных - СЛОН.
"В годы существования Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) там находился штрафной изолятор для мужчин. В 2006 году у подножия горы были обнаружены братские могилы, а позднее организовано кладбище", - отметили в музее-заповеднике.
Соловецкий архипелаг, расположенный в Белом море близ берегов Карелии и архангельского Поморья, включает около 100 островов.
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