Греция не выполнит решение Всемирного Совета Церквей о доступе женщин на Святую Гору Афон

В последние дни после публикации в газете "Орфодоксос типос"("Православная печать") в греческих средствах массовой информации активно обсуждается возможная отмена "аватона" - многовекового запрета на посещение Святой Горы женщинами.

По словам автора публикации "Орфодоксос типос" Греция в ближайшем времени будет обязана разрешить доступ на Афон лицам женского пола в связи с решением Х генеральной ассамблеи Всемирного Совета Церквей (Пусан, Южная Корея, октябрь 2013 г.) об отмене всех существующих запретов и ограничений на посещение святых мест, принадлежащих тем или иным христианским конфессиям.

В связи с возникшими недоразумениями глава делегации Элладской Православной Церкви на генеральной ассамблее в Пусане митрополит Мессинийский Хризостом официально опроверг слухи об отмене "аватона".

С аналогичным заявлением выступил и губернатор Афона Аристос Касмироглу. Он заявил, что "Святая Гора принадлежит ее насельникам, и без их разрешения никто не имеет права приехать туда". Более того, "аватон" Святой Горы признан международным правом и особо оговорен при вхождении Греции в Европейский Союз, передает агентство «Амен».

"Седмица"