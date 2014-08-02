На юге Грузии возрождают средневековый храмовый комплекс

В селении Сагамо (что переводится как «Вечер») Ниноцминдского района региона Самцхе-Джавахети начинается третий этап возрождения своеобразного храмового ансамбля времен позднего средневековья и грузинского Возрождения.

Как сообщили редакции газеты «Ахали таоба» («Новое поколение») в Национальном агентстве защиты культурного наследия, вдоль сельского озера расположены три памятника грузинского церковного зодчества, а четвертый храм высится на близлежащей горе. Памятники архитектуры Сагамо датируются X-XIII вв.

Выполненные на первом и втором этапе реставрационные работы осмотрел заместитель гендиректора НАЗКН Паата Гаприндашвили. Во время посещения Сагамо он также встретился с митрополитом Ахалкалакским и Кумурдским Николаем (Пачуашвили) и представителями рабочей группы строителей-реставраторов. На встрече были решены технические вопросы, связанные с дальнейшим ходом реставрационных работ и прочерчена их последовательность, вплоть до полной реабилитации памятников.

Седмица.Ru