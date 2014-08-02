В Вашингтоне открывается выставка в честь 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского

Выставка, посвященная 700-летию со дня рождения одного из самых почитаемых православных святых - Сергия Радонежского, открывается в пятницу в Вашингтоне. Экспозиция разместилась в стенах Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице США. Представлены несколько десятков фотографий редких икон преподобного, изображения Троице-Сергиевой лавры, а также снимки, сделанные во время официальных торжеств по случаю православного праздника в подмосковном Сергиевом Посаде.

Как отметил директор РЦНК в Вашингтоне Юрий Зайцев, 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского - это одно из важнейших событий этого года.

«Мы, со своей стороны, не могли обойти его стороной, поэтому и приняли решение организовать выставку фотографий, которые будут демонстрироваться в режиме слайд-шоу и рассказывать нашим посетителям о жизни и наследии Сергия Радонежского», - сказал Зайцев.

По его словам, примером своей жизни, мужеством, стойкостью и добром святой способствовал единению и духовному укреплению государства. Его подвижническая деятельность сегодня служит высоким ориентиром сохранения культурных и нравственных ценностей, подчеркнул директор РЦНК.

Юбилей в честь Сергия Радонежского масштабно отмечается в течение всего 2014 года. Поскольку точная дата рождения святого неизвестна, день памяти Сергия Радонежского приурочен к дню обретения мощей - 18 июля.

Соответственно, многие официальные торжества по случаю 700-летия со дня рождения преподобного прошли с 16-18 июля в Сергиевом Посаде. Основным торжественным актом стал Крестный ход с участием около 30 тыс. верующих во главе с Патриархом Кириллом.

За рубежом Русская Православная Церковь также провела серию мероприятий, призванных больше рассказать о Сергии Радонежском. Так, например, в середине мая в здании Генерального консульства РФ в Нью-Йорке прошел прием в честь 700-летия со дня рождения святого, на котором присутствовали представители американской, греческой, болгарской и других православных церквей.

В октябре в кафедральном соборе преподобного Сергия Радонежского в Кливленде (штат Огайо) пройдет совместное богослужение духовенства патриарших приходов в США и Русской Православной Церкви Заграницей.

blagovest-info.ru