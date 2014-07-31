В Бухаресте установлен памятник священномученику Антимозу Ивериели – печатнику и просветителю

В Бухаресте, перед входом в монастырь Антимоза Иверийского (Антима Ивиряну), состоялось торжественное открытие памятника этому святому Грузинской и Румынской Православных Церквей, сообщает Sazogadoeba.Ge.

В церемонии открытия принимали участие мэр Бухареста Сорин Опреску, посол Грузии в Румынии Илья Георгадзе и автор скульптуры Михай Истудор.

На открытии присутствовали представители структур местного самоуправления, дипломатического корпуса, ведущие службу в Румынии духовные лица, представители СМИ, деятели культуры.

Выступавшие на торжестве говорили о деятельности святого Антимоза в Грузии и Румынии, о вкладе святого Антимоза в историю Румынской Церкви, о бесценном значении для столицы Румынии возведенного им монастырского комплекса.

"Седмица"