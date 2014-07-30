В Турине выставлен гобелен «Чудесный лов рыбы»

В туринском дворце Venaria Reale 26 июля открылась выставка «Рафаэль и декоративно прикладное искусство». Поводом для нее послужило завершение в лабораториях Центра консервации и реставрации восстановления гобелена «Чудесный лов рыбы», созданного по эскизу Рафаэля, а также нескольких картонов мастера, хранящихся в Музее древнего сокровища св. дома Лорето.

Рафаэль получил папский заказ на 10 гобеленов со сценами из жизни апостолов Петра и Павла, предназначенных для Сикстинской Капеллы. Он сделал рисунки (картоны) для этих гобеленов в натуральную величину. Картоны были отосланы в ткацкую мастерскую Питера Ян Алеста (ван Элста) в Брюсселе. Над гобеленами мастера трудились с 1517 по 1521 г.

В настоящее время все гобелены находятся в Ватиканском музее. Рафаэлевские рисунки гобеленов были украдены в 1527 г. приразграблении Рима германскими солдатами императора Карла V, но спустя четверть века часть их была возвращена. Уцелевшие несколько оригинальных картонов Рафаэля хранятся ныне в Англии и Италии.

Среди самых известных Ватиканских гобеленов: «Чудесный лов рыбы», «Cв. Павел проповедует в Афинах», «Паси овцы моя» («Призвание св. апостола Петра») и «Смерть Анании».

Выставленный ныне в Турине гобелен «Чудесный лов рыбы» изображает евангельский сюжет, описывающий одно из чудес Иисуса. Чудесный изобильный лов рыбы был прообразом Божьего призвания апостолов, переставших заниматься рыбной ловлей и ставших на путь служения Господу.

На туринской выставке представлены также керамические плитки XVI-XVII вв. с рисунками Рафаэля, получившие в свое время широкое распространение в Италии и др. странах.

"Седмица"