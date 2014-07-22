В Италии выставлена картина Джованни Беллини «Пьета» (1470) - Христос, поддерживаемый четырьмя ангелами

В городском музее Римини (Италия) выставили картину Джованни Беллини «Пьета» (1470), где изображен Христос, поддерживаемый четырьмя ангелами.

Спустя несколько месяцев эта картина (80,5 см × 120 см), написанная темперой, возвратилась в родной музей из Милана, где она демонстрировалась на специализированной выставке.

«Пьета» («Оплакивание Христа») является одной тем творчества итальянского мастера венецианской школы Джованни Беллини (ок. 1430-1433 — 1516), которой посвящено несколько его произведений, находящихся ныне в музейных коллекциях Италии. В частности, в венецианском музее Коррер экспонируется полотно Беллини «Мёртвый Христос, поддерживаемый ангелами» (ок. 1460).

Картина «Пьета» хранится в Римини с 1470 г. Музей города Римини с 1990 г. расположен в бывшем монастыре иезуитов. В музее много произведений живописи XV - XVI вв., среди них — работы Джованни Беллини, Доменико Гирландайо, Доменико Гверчино и др.

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