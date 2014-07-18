Полный текст Библии перевели еще на семь языков. Тремя из них пользуются жители Африки, двумя - Азии, одним - Латинская Америка и одним - Европа. Об этом сообщило немецкое Библейское Общество 15 июля в Штутгарте, ссылаясь на Всемирную ассоциацию.

Библию теперь можно прочесть на языках: мандинка, которой пользуются в Гамбии; моли - в Гвинее-Бисау и Сенегале; криа - в Сьерра-Леоне; шиллук - в Южном Судане. Двумя новыми переводами Библии смогут пользоваться народы в Индии и Малайзии, которые говорят на языке какбарок - в штате Трипура, и Мурут - в Борнео.

Также полный текст Святого Писания доступен на языке народа тоба, который живет на юге Боливии и на севере Аргентины. Библию перевели также на удмуртский, который принадлежит к угро-финской группе языков.

Священное Писание теперь полностью переведено на 511 языков, сообщило Библейское Общество. Новый Завет доступен на 1295 языках. Отдельные части Библии можно прочитать на еще 844 языках.

По оценкам исследователей, существует около 6900 живых языков по всему миру.

Рису/Католический обозреватель