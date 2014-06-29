Власти ОАЭ запретили повышать цены на продовольствие во время Рамадана

Власти ОАЭ ввели запрет на повышение цен на продовольственные товары во время священного для мусульман месяца Рамадан, сообщают в воскресенье эмиратские СМИ.

Согласно заявлению министерства экономики ОАЭ, даже самое незначительное повышение цен в оптовой и розничной торговле продовольствием должно осуществляться только с одобрения властей.

В течение Рамадана в торговых точках будут проводиться проверки.

Ранее сообщалось, что сети розничной торговли ОАЭ просубсидируют цены на основные потребительские товары во время Рамадана на сумму свыше 50 миллионов долларов. Субсидии будут выделены на те виды товаров, которые традиционно потребляются во время поста.

Месяц Рамадан является девятым по счету в мусульманском лунном календаре. Во время него верующие воздерживаются от еды и питья, начиная с самого утра, с молитвы, посвященной восходу солнца, и до вечерней молитвы. Соблюдение поста во время Рамадана считается одним из основных пяти столпов ислама.

РИА Новости