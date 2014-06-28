На Урале ученые исследуют скульптуру идола, которой около 8680 лет

Международная группа ученых приступила к изучению древнейшей деревянной скульптуры на Земле. Шигирский идол, который хранится в Свердловском краеведческом музее, в два раза старше самых древних пирамид работы Имхотепа.

- Во всей Европе нет такой древней скульптуры. Изучение идола - это мечта, которая стала реальностью, - считает Томас Тербергер, прибывший в Екатеринбург из Ганновера.

"С благоговением" изучает идола российский коллега профессора Михаил Жилин: "Это шедевр, несущий большую эмоциональную нагрузку".

Шигирский идол - побочный продукт золотодобычи: 24 января 1890 года на прииске в окрестностях современного Кировграда под четырехметровым слоем торфа старатели нашли пятиметровую деревянную скульптуру, две отдельные головы, весло и три большие ложки. Владелец прииска граф Стенбок-Фермор подарил крупную находку энтузиастам от науки - Уральскому обществу любителей естествознания. До витрин областного краеведческого музея идол добрался, уменьшившись в "росте" почти наполовину. Сейчас он выглядит как трехметровое тулово с семью личинами. Почтенный возраст артефакта достоверно установили только в 1997-ом методом радиоуглеродного анализа.

Подобных экспонатов нет даже в Британском музее. Идол занимает место в ряду самых ранних памятников, ставших этапными в истории человеческой цивилизации - сразу за пещерными росписями в Испании и Франции да толстыми палеолитическими Венерами: ту, что хранится в Венском музее естествознания, датировали 240-220-м веком до н.э., а Шигирского идола - 73-м веком до н.э., точнее 8680 лет назад плюс-минус 140 лет (пирамида Джосера, древнейшее в мире здание, построено в "минус" 27-ом веке).

- Это уникальная скульптура, подобных нет нигде в мире. Шигирский идол одновременно и очень живой, и очень сложный. Орнамент, которым он покрыт, - это не что иное, как зашифрованная информация, с его помощью люди передавали свои знания, - говорит профессор Института археологии РАН (Москва) Михаил Жилин, в чьей сфере научного интереса идол занимает одно из первых мест.

Как дерево оказалось, по словам Горация, "старше пирамид" и Ноева ковчега и крепче камня? Все дело в антисептике: идол вытесан из фитонцидной лиственницы, затем его законсервировал торф - кислотная анаэробная среда, которая убивает микроорганизмы-разрушители и оказывает дубильное воздействие. К примеру, медэксперты смогли определить меню древних людей, исследовав желудок так называемых "болотных мумий". На Урале археологи частенько находят в торфяниках обрывки сетей, веревочек из ивовой коры...

Но ключевая проблема деревянных артефактов не в том, чтоб их найти, а как сохранить, как уберечь от пересыхания, растрескивания и уничтожения. Скажем, свидетельства этого титанического труда представлены в музее кораблей викингов в Осло, но те драккары в сто раз моложе уральского идола.

Сохранности добытого из глубины торфяника и веков идола поспособствовала еще дореволюционная обработка воском. А в 2003-м его поместили в специальную климат-витрину - модификацию кювезы для недоношенных новорожденных, изготовленную по спецзаказу на оборонном уральском заводе. Более десяти лет он стоял нетронутым, пока немецкие ученые не получили грант на его исследование ради максимальной точности датировки. Грант - около десяти тысяч евро, 80 процентов суммы потратят на исследование новейшим методом ускоренной масс-спектроскопии.

Для этого в Екатеринбург вместе с профессором Жилиным из Германии прибыли два профессора - Томас Тербергер из Департамента культурного наследия Нижней Саксонии и Уве Хойснер из Берлинского археологического института. Они отобрали пять микроскопических образцов - через каждые 50 годовых колец, чтобы возраст идола, 9,5 тысячи лет, уточнить с допуском до полувека. Ни один идол при этом существенно не пострадал: ученые использовали распил, сделанный для анализов 1997-го. По их словам, сам процесс "общения" с идолом произвел на них "сногсшибательное впечатление".

- Фигура вырезана из лиственницы, которая, как мы видим по годовым кольцам, росла как минимум 159 лет. Отобранные нами образцы содержат важную информацию об изотопах, которые соответствуют времени, когда росло дерево, - сообщил профессор Хойснер.

Профессор Жилин тем временем займется трассологическим анализом - рассмотрит идола в микроскоп (для изучения дерева достаточно увеличения в 8-10 раз), чтобы выяснить, какими инструментами его изготовили. Уже известно, что разверстый рот не выжгли, а выскоблили чем-то вроде каменной ложки. Люди, которые сделали идола, еще не знали железа (про железные инструменты люди узнают только веков через 50) и керамики - не лепили горшки, варили пищу в кожаных котлах.

- Думаете, те люди жили в страхе перед могущественными силами непонятной им природы, постоянно озираясь? Забудьте эти глупости! Человек, сделавший идола, проживал в гармонии с окружающим миром, имел прекрасное интеллектуальное развитие и сложный духовный мир, - говорит профессор Жилин.В Красноярске при строительстве моста нашли стоянку древнего человека

В музее можно посмотреть этому человеку в скуластое с надбровными дугами и прямым носом лицо: профессор Михаил Герасимов реконструировал его по найденному в торфянике черепу (кстати, орлиный нос идола вовсе не причисляет его к предкам ацтеков: он был прямым, пока кусок не откололся). Именно такие люди заселили Урал - гораздо раньше, чем считалось ранее: в этом и состоит гигантское научное значение датировки идола. Узнать о них подробнее на Шигирском болоте уже не получится: его перепахала драга, а после засыпали шлаком. Может помочь Горбуновский торфяник под Тагилом, где археологи работают с 2002 года.

Светлана Савченко, главный хранитель Шигирской кладовой, считает, что в личинах идола закодирована информация о сотворении мира. Некоторые исследователи рассматривают покрывающие его пиктограммы как примитивную письменность - первую на Земле. Да и под Тагилом в современных идолу слоях ученые обнаружили глиняные таблички с письменами. Урал как родина письменности - лишь одна из трактовок идола, которых становится все больше и больше.

Масс-спектроскопическое исследование ученые надеются завершить через пару месяцев, а через полгода - опубликовать результаты.

"Седмица"