В Боснии открыт памятник царю-страстотерпцу Николаю II

В Баня-Луке открыт памятник Российскому царю-страстотерпцу Николаю II, сообщает агентство «Србин-Инфо».

На церемонии присутствовали президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик и помощник президента России Игорь Щеголев.

Милорад Додик в своем слове подчеркнул, что открытие этого памятника в память столетия начала Первой мировой войны демонстрирует, что «сербский народ в долгу у великого царя, великого русского народа и государства за поддержку, которую они оказали ему в решающие дни».

Памятник св. царю Николаю II установлен на бульваре имени сербского царя Душана вблизи гимназии.

После чина освящения памятника, который совершил епископ Баня-Лукский Ефрем, Милорад Додик и Игорь Щеголев возложили к нему венки.

"Седмица"