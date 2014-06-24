Испанская фотомодель стала католической монахиней

Испанская фотомодель и актриса Олайя Оливерос, известная публика по кинофильмам и гламурным фотосессиям, ушла в монастырь. Неожиданное решение 36-летняя женщина приняла после того, как посетила один из мировых центров христианского паломничества - святилище Богоматери Фатимской в Португалии. После этого она окончательно рассталась с легкомысленным образом жизни и вступила в католический орден Святого Михаила.

О причине такой перемены в жизни бывшая модель предпочитает не рассказывать. Лишь в одном из интервью местному изданию она поведала: "Господь никогда не ошибается. Он спросил, последую ли я за ним, и я не смогла отказаться", - приводит слова Оливерос портал Вести.ru. Бывшая фотомодель призналась, что в какой-то момент увидела саму себя в монашеском одеянии, и уже не могла избавиться от этого образа.

Между тем, по информации британской газеты The Daily Mail, Оливерос присоединилась к монашескому ордену еще четыре года назад, но рассказать о своем поступке она решилась лишь сейчас. Оливерос, как отмечает издание, стала не первой фотомоделью, сменившей подиум на монастырское уединение. В 2005 году монахиней стала знаменитая колумбийская топ-модель Аманда Роза Перес. По ее словам, на это решение ее подвигла усталость "от мира лжи, фальши и лицемерия, от общества, наполненного анти-ценностями и превозносящего жестокость, прелюбодейство, наркотики и алкоголь". "Я хочу быть моделью, которая демонстрирует настоящее достоинство женщины и не использует его для коммерческих целей", - заявила она. Еще более впечатляющая история стала известна год назад.

Одна из самых востребованных порноактрис Дженна Пресли (ее настоящее имя Бритни Руис), снявшаяся более чем в 275 фильмах для взрослых, обратилась к религии. Она призналась, что семь лет в этом бизнесе были для нее сущим адом, а Церковь помогла ей бороться с наркозависимостью и психологическими проблемами. Однако, как отмечается в публикации "Вестей", бывает и так, что монахини становятся звездами. Итальянка Кристина Скуччия, монахиня ордена урсулинок, стала в этом году победительницей музыкального телешоу "Голос Италии". В качестве приза она получила возможность подписать контракт со звукозаписывающей студией.

sedmitza.ru