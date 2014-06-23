Греко-католическую церковь в Сиднее разрисовали свастикой и проклятиями за Бандеру

Неизвестные желтой и голубой красками разрисовали стены Украинской греко-католической церкви в Сиднее (Австралия). Они нарисовали свастику и написали: "Гореть вам в аду за Бандеру", "Предатели фашисты", "Гореть в аду за грехи Порошенко". "Наша церковь является храмом-памятником, в том числе памятником украинцев, которые боролись против нацизма в годы Второй мировой войны.

Этот акт опорочил память тех, кто погиб, сражаясь с фашизмом", - сказал по поводу вандализма отец Симон Цькуй, настоятель Украинской католической церкви имени св. Андрея. Председатель Союза украинских организаций Австралии Стефан Романив сказал, что украинская община в этой стране глубоко расстроена по поводу осквернения украинской церкви и призвал местную власть принять меры для предотвращения дальнейших подобных инцидентов.

"Украинская община Австралии предупредила местную полицию и правительство страны об этом отвратительном и тревожном инциденте, - рассказал директор по связям с общественностью Союза украинских организаций Австралии Пот Шмигель. - Распространение этих лозунгов является отголоском заявлений Путина с целью оправдания его незаконного вторжения на украинские территории".

ТСН