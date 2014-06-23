Всемирный конгресс украинцев осуждает осквернение украинской католической церкви в Сиднее

Всемирный конгресс украинцев осуждает осквернение украинской католической церкви Святого Андрея в Сиднее, на стенах которой появились граффити с антиукраинскими лозунгами.

Как сообщили УНИАН в конгрессе, ВКУ и украинцы по всему миру возмущены «этим расистским актом и выражают свою солидарность с украинской общиной Австралии».

«Мы призываем австралийскую власть действовать быстро для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, и способствовать тому, чтобы такие отвратительные преступления не повторялись», – заявил президент ВКУ Евген Чолий.