Судмед эксперты создали 3D-изображение Антония Падуанского - знаменитого францисканского святого

Судебно-медицинские эксперты реконструировали по черепу 3D-изображение облика знаменитого францисканского святого — Антония Падуанского (1195-1231 гг.).

«По черепу его лицо и его особенности были восстановлены с высокой степенью объективности», — сообщает ватиканское издание L’Osservatore Romano.

«Его зубы, абсолютно здоровые и нормальные, показывают, тем не менее, все признаки вегетарианской диеты», — отмечают исследователи, подчеркивая, что, судя по всему, Антоний вообще ел очень мало.

«Он был красивым мужчиной атлантическо-средиземноморского типа с благородным и совершенным профилем, вырезанным из ткани, которая была и прочной, и хрупкой», — так образно описали облик подвижника ученые, исследовавшие его останки.

Св. Антоний Падуанский (ок. 1195, Лиссабон - 13.06. 1231, Падуя) — известный проповедник и богослов Католической Церкви. В 1220 г. принял сан священника и вступил в орден францисканцев, приняв имя Антоний. Вдохновленный мученическим подвигом 5 миноритов, проповедовавших Евангелие мусульманам, Антоний отправился как миссионер в Северную Африку, но, заболев лихорадкой, вынужден был вернуться на Сицилию. Затем жил в уединении в Центральной Италии, где открылся его талант проповедника. Замеченный св. Франциском Ассизским Антоний был назначен лектором во францисканских школах для обучения молодых монахов. Читал лекции и проповедовал в Болонье, Тулузе и Монпелье. Позднее был кустодом и провинциалом Францисканского ордена в Северной Италии. Последние годы жизни, где и умер.

Сразу после похорон его могила, на которой, как утверждалось, совершались чудесные исцеления, стала местом паломничества. Антоний был канонизирован через год после смерти, в 1232 г., папой Григорием IX и стал одним из самых почитаемых святых Католической Церкви. В 1946 г. Папа Пий XII провозгласил tuj учителем Церкви, присвоив ему титул «Doctor Evangelicus».

Мощи Антония хранятся в посвященной ему базилике в Падуе, в отдельном реликварии находится его язык (1263 г., при перенесении мощей обнаружилось, что язык остался нетленным). В 1981 г. специальная комиссия, в состав которой входили медики, подтвердила нетленность его голосовых органов, установив при этом, что гробница не вскрывалась с сер. XIII в.

Антония обычно изображают с книгой в руках, иногда вместо книги он держит лилию - символ победы над грехом. Но доминирующим мотивом стало изображение Антония, держащего на руках Младенца Иисуса.

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