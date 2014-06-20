Греки - самый религиозный народ в Европейском Союзе. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного отделением Всеевропейских социальных исследований в 19 странах ЕС. Его результаты опубликованы газетой «Ελεύθερος Τύπος».

75 % греков назвало себя религиозными, а 46,2% признались что они регулярно молятся. Соответствующие цифры по католическим и тем более протестантским странам ниже. В государствах с преобладанием граждан исповедующих католицизм регулярно молятся 25,4%, а в протестантских – 17,9% населения.

В Греции минимум раз в неделю посещает храм 26%, в католических странах 25,6%, а в государствах где преобладают протестанты 7,7%.

Наибольший процент воцерковленных людей посещающих богослужения в Ирландии (53,8%) и Польше (56,7%).

Лишь 1,7% греков назвало себя “совсем нерелигиозными” и лишь 4,1% граждан признались, что не молятся и не ходят в храм.

agionoros.ru