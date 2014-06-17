Элладская Православная Церковь объявила Милос священным островом

15 июня Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II отпраздновал день тезоименитства - память блаженного Иеронима Стридонского - на острове Милос. Это торжество совпало с провозглашением Милоса, на котором расположен уникальный комплекс раннехристианских катакомб, священным островом.

Ранее статуссвященного острова был присвоен Патмосу, где находится пещера Апокалипсиса, и Тиносу, где хранится знаменитая чудотворная икона Божией Матери Евангелистрии.

Накануне этого события в главном городе острова, Адамантасе, состоялась научная конференция, посвященная катакомбам Милоса. Прибывшие Архиепископ Афинский и другие иерархи совершили паломничество в катакомбы.

14 июня в храме свт. Николая Чудотворца "Трипитиса" в Адамантасе Иероним II совершил вечерню, а затем на площади перед храмом прошел концерт.

15 июня в этой же церкви Архиепископ Афинский совершил Божественную литургию. Ему сослужили митрополиты Дамаскин Дидимотихский, Феоклит Вресфенский, Даниил Кесарианийский, Серафим Пирейский, Макарий Сидирокастрский, Хризостом Халкидский, Иерофей Зихнийский, Дионисий Коринфский, Хризостом Мессинийский, Георгий Фивский, Каллиник Паронаксийский, Афинагор Илийский, Кирилл Кифисийский, Иоанн Лангадасский, Феоклит Иерисский и епископ Гавриил Диавлийский.

После Литургии было прочитало синодальное решение о провозглашении Милоса священным островом, передают агентства «Амен» и «Ромфея».

"Седмица"