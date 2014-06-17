В Иерусалиме на горе Сион в древней подземной часовне Святой Троицы осквернен алтарь

Очередной акт вандализма совершен в отношении подземной часовни Святой Троицы на горе Сион в Иерусалиме — злоумышленники взломали железные решетки при входе в часовню и осквернили алтарь, говорится в сообщении на сайте Иерусалимского патриархата.

О происшествии патриархат проинформировали представители израильской полиции. Инцидент произошел в конце прошлой недели по вине "крайне правых израильских активистов района Гробницы Давида", уточняется в сообщении.

"Активисты сломали входные ворота из металла, разрезав перед этим металлическую цепь. Алтарь был забросан мусором", — сообщили в патриархате.

Иерусалимская православная церковь (ИПЦ) всегда выступает за мирное сосуществование и сотрудничество разных религиозных конфессий на Святой Земле и благодарит израильскую полицию за поддержку, говорится в пресс-релизе.

Происшедший акт вандализма не первый в этом месте. В феврале этого года злоумышленники также проникли в часовню и разрушили часть алтаря. Незадолго до этого возле здания неизвестными были уничтожены молодые зеленые насаждения. В июне прошлого года, как сообщала Русская духовная миссия (РДМ) в Иерусалиме, подростки-иудеи сквозь решетку на окне самовольно проникли в подземную часовню и устроили там импровизированную молельню. Чтобы освободить здание, потребовалось вмешательство полиции.

Древняя подземная часовня, которая находится недалеко от семинарии Иерусалимского патриархата на горе Сион, была обнаружена при раскопках, предпринятых патриархом Иерусалимским Тимофеем, бывшим предстоятелем ИПЦ с 1935 по 1955 годы. В часовне есть престол и жертвенник, в праздник Святой Троицы здесь традиционно совершаются богослужения.

РИА Новости