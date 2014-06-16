59-летняя женщина стала первой женщиной-епископом Лютеранской церкви в Швеции

Антье Жакелен, 59-летняя женщина немецкого происхождения, стала первой женщиной-епископом Лютеранской церкви в Швеции, прихожане которой составляют около две трети всего населения страны, сообщает Huffington Post.

”Я немного ошеломлена и благодарна за поддержку, которую получила”, - призналась Жакелен после посвящения в высший сан священства.

В церемонии приняли участие все члены шведской королевской семьи, включая короля Карла Густава, королеву Сильвию, принцессу Викторию и принца Даниэля.

Жакелен, которая стала служителем церкви еще в 1980 году, часто подвергалась критике за свои убеждения и даже за свою прическу.

Так, Жакелен открыто заявляла, что между верой в Бога и принятием эволюции нет противоречий, а также предполагала, что непорочное зачатие является метафорой, а не реальным событием. Этими заявлениями она вызвала шквал обвинений со стороны некоторых духовных лиц как в самой Швеции, так и за ее пределами.

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