Новое правительство Греции поклялось Святой Троицей служить интересам народа
12:27, 11 июня 2014Мир
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Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним принял присягу членов нового правительства Греции.
Церемония проходила в президентском дворце в присутствии президента Каролоса Папульяса и премьера Антониса Самараса, ее транслировали в прямом эфире телеканалы.
Члены кабинета министров поклялись Святой Троицей соблюдать конституцию и законы, служить интересам народа. После присяги правительство соберется на первое заседание в полном составе.
Ожидается, что новый кабинет продолжит прежнюю политику и уже заявленные реформы.
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