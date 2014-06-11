Новое правительство Греции поклялось Святой Троицей служить интересам народа

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним принял присягу членов нового правительства Греции.

Церемония проходила в президентском дворце в присутствии президента Каролоса Папульяса и премьера Антониса Самараса, ее транслировали в прямом эфире телеканалы.

Члены кабинета министров поклялись Святой Троицей соблюдать конституцию и законы, служить интересам народа. После присяги правительство соберется на первое заседание в полном составе.

Ожидается, что новый кабинет продолжит прежнюю политику и уже заявленные реформы.

РИА Новости