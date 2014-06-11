Cтатую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро к чемпионату мира «одели» в футболку

В преддверии чемпионата мира по футболу в Бразилии разразился скандал.

Виновниками оказались итальянские журналисты и рекламщики, от которых католическая архиепархия Рио-де-Жанейро намерена потребовать уплаты штрафа в размере от 5 до 7 млн евро.

Поводом для негодования послужила пущенный в эфир рекламный видеоролик, в котором используется образ знаменитой статуи Христа, возвышающейся над Рио и являющейся своеобразным символом Бразилии.

На 37-секундном видео молодые бразильцы играют в уличный футбол в знаменитых голубых майках итальянской сборной. В конце рекламы, завершающейся словами «Бразилия тебя ждет», в похожую футболку с номером оказывается облачена и 38-метровая статуя Иисуса Христа.

Духовенство расценило это как богохульство. Бразильских католиков поддержали и в Ватикане.

Президент спортивной организации Святого Престола Эдио Костантини заявил, что эта реклама должна быть немедленно снята с эфира.

vlasti.net