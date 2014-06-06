В США назвали 10 самых опасных для христиан стран мира

Международная христианская благотворительная организация «Open Doors» опубликовала топ-10 стран с наивысшим уровнем насилия в отношении христиан. За период с 1 ноября 2012 г. по 31 марта 2014 г. список возглавляет Нигерия.

В индекс также вошли: Сирия, Египет, Центральноафриканская Республика, Мексика, Пакистан, Колумбия, Индия, Кения и Ирак. В 7 из 10 стран главной причиной антихристианского насилия является исламский экстремизм.

Во всех странах за описанный период было разрушено 3641 церквей и др. зданий, принадлежащих христианам, и зарегистрировано 13 120 др. форм насилия, в т. ч. побои, похищения, изнасилования, принудительные браки.

«Open Doors» также опубликовала топ-10 стран, в которых совершено наибольшее число убийств христиан за веру за исследуемый период в 17 месяцев. На 1 месте – Нигерия (2073 мученика), далее идут Сирия (1479), ЦАР (1115), Пакистан (228), Египет (147), Кения (85), Ирак (84), Мьянма (33), Судан (33) и Венесуэла (26).

Из общего числа погибших за веру христиан (5479) в Нигерии, Сирии и ЦАР совершено 85 % убийств. В среднем в месяц за оценочный период было совершено 322 убийства христиан.

По словам исследователей, процент ставших известными убийств христиан достаточно невысок. В реальности эти цифры могут быть значительно больше.

Наблюдатели удивлены, что в топ-10 2014 не попала Северная Корея. Ян Вермеер из «Open Doors» объяснил это невозможностью привести точные цифры.

Источниками исследований для опубликованных данных стали внешние СМИ, интернет, а также работа сотрудников непосредственно среди гонимых христиан.

«Список показывает, что насилие в отношении христиан за веру распространяется по всему миру: из Индии в африканские и ближневосточные страны, и до Латинской Америки», подытожил директор службы исследований Франц Веерман. «Латинская Америка всегда отличалась высоким уровнем коррупции и повстанческого насилия. В контексте высокого уровня насилия в обществе страдают и христиане».

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