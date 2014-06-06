25-летняя сицилийская монахиня монахиня выиграла финал конкурса «Голос Италии»

25-летняя сицилийская монахиня Кристина Скучиа своим голосом и исполнением покорила всю страну и стала минувшей ночью победителем престижного телевизионного шоу «Голос Италии», пишут итальянские СМИ.

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«Пути Господни неисповедимы», — ссылается на Библию рок-монахиня, когда дает многочисленные интервью. Ее соперницей в финале была известная итальянская поп-певица Эмма Марроун. Себя монахиня рассматривает как «орудие Бога».

В качестве приза сестра Кристина получила контракт со звукозаписывающим лейблом Universal Music. Однако по словам самой монахини, она решила принять участие в «Голосе» не для того, чтобы начать певческую карьеру, а чтобы «донести послание». Сама финалистка считает, что ее песни помогают выразить красоту Бога.

«Моя песня - средство для прославления Господа. Это желание моей души, и оно исходит от самого сердца», - говорит сестра Кристина.

Гонорар за свое участие в конкурсе она подарит своему монастырю. Рок-монахиня живет под Миланом и несет послушание по уходу за детьми.

По материалам из открытых источников