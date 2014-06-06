В Берлине построят "храм" для христиан, мусульман и евреев

В столице Германии был представлен план строительства единого молельного дома для трех главных монотеистических религий мира: христианства, иудаизма и ислама. Символическая передача первого камня состоялась в среду, 3 июня, на месте будущего строительства.

Как сообщают инициаторы проекта, единый дом для трех религий, получивший название House of One, будет построен в центре Берлина, в районе площади Петри, где в 1237 году была основана будущая столица Германии. Актеры Аднан Марал и Вольфганг Баро пожертвовали от лица всех, выделивших деньги на этот межрелигиозный проект, два камня каждый стоимостью 10 евро.

Строительство финансируется исключительно на частные пожертвования. Из необходимых по смете 43 миллионов евро в настоящее время собрано 2050 евро. Приступить к строительству инициаторы проекта намерены, когда будут собраны первые 10 миллионов, ориентировочно в 2016 году. Цель проекта, как подчеркивают его инициаторы, "развивать мирный и открытый диалог между религиями и культурами".

С идей строительства единого храма для христиан, мусульман и евреев выступила в 2009 году евангелическая община при церкви Святого Петра и церкви Святой Марии.

Партнерами пастора Грегора Хольберга в совете директоров специально созданного общества, которое ведает реализацией проекта House of One, являются раввин Товиа Бен-Хорин и имам Кадир Санчи. Межрелигиозный храм будет построен по макету архитектурного бюро Kuehn Malvezzi из Берлина, которое в 2012 году выиграло международный конкурс на лучший проект для "одного дома для трех религий".

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