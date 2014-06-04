Во Франции археологи обнаружили античный храм с Афродитой на корточках

Римская святыня была найдена в Pont-Sainte-Maxence в ходе раскопок по освобождению от археологического обременения на месте строящегося супермаркета в северной Франции. По мнению археологов, такого уровня скульптуры можно найти только на территории Греции и Италии.

До недавнего времени место раскопок находилось под футбольным полем. Во времена Римской империи здесь располагались строения, среди которых было святилище.

У археологов вызвал интерес его монументальный фасад, портик которого составлял 9,5 метров в высоту и 70 метров в ширину. Это уникальное строение было украшено рельефами с изображением морских чудовищ, медуз, грифонов и большими скульптурами божеств древнего пантеона: Юпитером, Аполлоном, Дианой.

Скульптуры хорошо сохранились, а некоторые до сих пор сохранили свои цвета. Лучше всего сохранилась статуя Венеры на корточках. «Мотив Афродиты на корточках был известен с греческих времен, но впервые был обнаружен в Галлии», сообщила Вероника Брюне Гастон из французского Национального института археологических исследований.

Узкий портик был возведен на неустойчивой, очень влажной песчаной почве и располагался в старой излучине реки Уаза и рухнул, скорее всего, сразу после строительства.

Археологи, исследующие памятник, уверены, что это было очень важное здание, возможно, построенное рядом с неизвестным римским городом, посвященным императору.

Рядом с находкой археологи обнаружили монеты IV века до н.э. галльского периода. Это может означать, что до римлян на этом месте находилось древнее кельтское святилище.

archae.ru