В Иране становятся популярны экстравагантные вечеринки по случаю развода

В иранских городах набирают популярность вечеринки по случаю развода. По статистике, все больше браков в этой стране заканчиваются преждевременным разводом, сообщает «Седмица».

Подобные вечеринки не лишены экстравагантности: букеты черных роз, огромные торты, специальные пригласительные открытки.

«Сначала вы идете к флористу, чтобы заказать букет черных роз, потом приходите к нам, чтобы заказать пригласительные открытки», - рассказывает один из владельцев магазина газете «Джумхурие Ислами». «Я совсем по тебе не скучаю», - гласит надпись на одной из открыток - это цитата из популярного иранского поп-хита.

«Клянусь: я больше не буду влюбляться, но даже если я влюблюсь, то не в тебя», - еще одна цитата из этой же песни, перенесенная на открытку. Владелец магазина, где продаются такие открытки, говорит, что спрос на них вырос в последние два года. Власти страны и духовенство выражают обеспокоенность появлением моды на вечеринки по случаю развода. Один из известных консервативных проповедников аятолла Макарем-Ширази выразил свое неодобрение по этому поводу.

В прошлом году число разводов в Иране выросло на 4,6%, в то время как регистрируемых браков стало на 4,4% меньше. Около 20% браков в Иране заканчиваются разводом.