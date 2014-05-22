Израильские ультраортодоксы объявили iPhone "не кошерным" и олицетворением зла

В Израиле раввины многочисленного ортодоксального иудейского сообщества Харедим решили признать iPhone олицетворением зла. По этому случаю в минувший уикенд, когда отмечался еврейский религиозный праздник Лаг ба-Омер, было совершено массовое сожжение популярного гаджета.

Время было подобрано неслучайно: в этот праздник по традиции проводятся разнообразные ритуалы, посредством которых из иудейского сообщества изгоняются темные силы. Как отмечается в информации сайта Mobiltelefon.ru, по мнению "ортодоксального" духовенства, девайс способствует распространению порнографии, бесцензурных новостей, сплетен и поощряет прочие пороки современного общества.

Как сообщил со ссылкой на Vocativ сайт TSN.ua, iPhone на празднике был объявлен "не кошерным" и использовался как мишень для традиционной стрельбы из лука. Потом присутствующие на мероприятии становилась в очередь для того, чтобы бросить в огонь свой смартфон.

Раввин, руководивший ритуалом, говорил о победе добра над злом, а если какой-то из телефонов не охватывали языки пламени – в этом усматривалось подтверждение его слов о злом начале американского изобретения.

Сообщество Харедим включает в себя около 1 млн ультраортодоксальных евреев, а основным принципом их жизни является отказ от традиционных светских устоев, благ цивилизации, таких как телевидение и радиовещание. Впрочем, смартфоны и подключение к интернету стали непреодолимым искушением, что вынудило духовных лидеров создать их кошерные аналоги. Ирония в том, что процесс уничтожения "не кошерных" гаджетов активно снимался на видео на те же самые "злые" смартфоны, отмечает Mobiltelefon.ru.

Седмица