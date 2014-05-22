В Кишиневе открыли памятник целомудрию «Настоящая любовь умеет ждать»

В Кишиневе состоялась церемония открытия памятника целомудрию «Настоящая любовь умеет ждать».

Монумент установлен в парковой зоне — дендрарии, который является любимым местом прогулок горожан.

Он представляет собой стилизованную скамейку для влюбленных, которая пронзает большие стеклянные часы в виде сердца. Часы и скамейка символизируют сохранение невинности до брака, а сердце — любовь, которая умеет ждать.

«В последние годы в Молдавии все больше школьников начинают раннюю сексуальную жизнь, что спровоцировало рост абортов и рождение детей вне брака. Каждый участник нашего проекта обязуется хранить чистоту до брака. Данный факт будет зафиксирован в специальном буклете. В день свадьбы жених и невеста обменяются одной половинкой своего буклета, а вторую оставят в нише памятника», — заявил инициатор проекта, глава общественной ассоциации «За семью» протоиерей Василий Филат на открытии памятника.

Согласно надписи на установленной возле монумента табличке с капсулой, в которую заложены карточки с обязательствами влюбленных, тысячи людей приняли решение сохранять невинность и чистоту отношений до брака. Карточки, подписанные ими, хранятся у основания памятника.

Правмир