Нидерландские ученые обнаружили историю изгнания Адама и Евы из Рая на глиняных табличках XIII в. до Р. Х.

Нидерландские ученые обнаружили древнюю версию истории об Адаме и Еве. На глиняных табличках XIII в. до Р. Х. описано изгнание Адама и Евы из Рая, сообщает religion.ORF.at.

В книге под названием «Адам, Ева и дьявол» («Adam, Eve and the Devil») Марио Корпель и Йоханнес де Моор из Протестантского теологического университета Амстердама описывают результаты своих исследований т. н. угаритских глиняных табличек, найденных французскими археологами в Сирии в 1929 г. К 1970 г. письмена были частично расшифрованы. Голландцы сделали новый перевод тестов с угаритского языка, относящегося к группе семитских.

Клинописью на табличках описывается история Адама, который предстает в виде бога, борющегося «со злым богом». Дьявол в образе змея отравляет «древо жизни» и кусает Адама, превращая его в смертное существо. Затем богиня солнца утешает Адама, посылая ему «хорошую женщину» Еву. Адам и Ева дают начало человеческому роду.

«В отличие от библейской версии, Адам здесь изображен в виде бога, а Ева не несет никакой вины», — говорит профессор Ветхого Завета в Амстердаме и автор книги Марио Корпель в интервью газете «Trouw».

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