В Латвии пройдёт "Ночь церквей"

В рамках проводимой в Риге «Ночи церквей» посетители смогут посетить 40 храмов и общин различных конфессий. Об этом сообщила член правления Фонда «Ночь церквей» Синтия Спроге.

В столице Латвии эта акция пройдет 6 июня с 18.00 до 24.00. Все мероприятия можно посетить бесплатно.

В церквах и храмах будут проводиться различные мероприятия, цель которых – познакомить людей с культурой церквей и напомнить о духовных ценностях. Посетители смогу прослушать концерты духовной музыки, принять участие в экскурсиях, а также в общих молитвах.

Руководитель проекта «Ночь церквей» Юргис Клотиньш указал, что организаторы хотят возродить традицию, которая стала бы ежегодным событием в сфере духовной жизни не только жителей Риги, но и всей Латвии.

Идея проведения «Ночи церквей» позаимствована у Австрии и Чехии. С 2012 года это мероприятие проводится и в Тарту (Эстония).

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