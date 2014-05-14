В Израиле в школьную программу включили изучение христианства

На заседании комиссии Кнессета по образованию было принято решение приступить к внедрению в школьную программу изучение христианства. Смысл нового проекта в том, чтобы "показать школьникам свет, а не только тьму в отношении христианского мира к евреям", сообщает израильский портал NEWSru.co.il.

Сайт "Кипа" цитирует реакцию раввина Якова Ариэля, назвавшего эту идею "непростительным злодеянием". "Заявить израильской молодежи, что христианство поменяло свою сущность? Это непростительное злодеяние", - заявил президент форума "Хотем", занимающегося исследованиями различных областей с галахической точки зрения.

"Христианство всегда враждебно относилось к еврейству. Христиане вырезали множество евреев, и нельзя утверждать, что их отношение изменилось. Всего 65 лет назад Папа Римский выступал против основания государства Израиль", - заявил раввин.

Сайт "Кипа" поместил также объяснение министерской комиссии по образованию, согласно которому решение о введении изучения христианства было принято в связи с 50-летием со смерти Папы Иоанна XXIII, известного тем, что во время Второй мировой войны, будучи посланником Ватикана в Турции, он спас несколько тысяч евреев, пишет издание.

Православие.Ru