В Хильдесхаймском соборе расцвел «тысячелетний» розовый куст

В Хильдесхайме (земля Нижняя Саксония) расцвел знаменитый розовый куст, растущий на внешней стене восточной апсиды кафедрального собора и достигший высоты 10 м, сообщил сайт Хильдесхаймского католического епископства.

Точный возраст этого розового куста, получившего в народе название «Тысячелетний розарий», неизвестен, но легенда о нем восходит к истокам основания епископства Хильдесхайм в 815 г.

Согласно преданию, Людовик Благочествый, находясь на охоте, распорядился отслужить Мессу, для чего на ветку дикой розы был повешен реликварий Божией Матери. По завершении мессы этот реликварий никому не удалось снять с ветки, что было расценено императором как некое предзнаменование. Это и побудило его основать епископскую кафедру на том самом месте, где была отслужена Месса. Позднее на этом месте был построен собор Вознесения Девы Марии, чьим символом и стала «роза Хильдесхайма».

Реальный возраст современной «розы», которая, по мнению ботаников является разновидностью дикого шиповника, не менее 400 лет, о чем свидетельствуют и письменные документы.

В ходе бомбардировок в марте 1945 г. «Тысячелетний розарий» сильно пострадал, и веруюшие думали, что куст навсегда засох. Однако его корни не были повреждены, и уже весной 1945 г. появились из-под земли новые ростки, а через три года «Тысячелетний розарий» полностью восстановился.

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