В РПЦ считают победу «бородатой женщины» на «Евровидении» шагом на пути культурной легитимизации порока

Русская православная церковь обеспокоена в связи с победой на «Евровидении» травести под псевдонимом Кончиты Вурст. Об этом заявил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда.

«Это еще одно звено в цепи культурной легитимизации порока в современном мире, попытка закрепления новых культурных норм», — считает он.

По мнению представителя РПЦ, «процесс легализации того, что Библия именует не иначе, как мерзость, — уже давно не новость в современном мире».

Легойда отметил, что тенденции в правовом и культурном поле идут параллельными путями, «свидетельством чему и являются результаты данного конкурса».

Победа Кончиты Вурст, по словам Легойды, является подтверждением того, что в Европе происходит смена культурных и нравственных ориентиров.

«Иными словами, это еще один шаг к отказу от христианской идентичности европейской культуры», — подытожил представитель РПЦ.

Кончита Вурст — сценический персонаж, созданный музыкантом Томом Нойвиртом, — стала победителем 59-го музыкального конкурса «Евровидение». Она набрала 290 очков. В финале конкурса, который закончился накануне в датском Копенгагене, Кончита Вурст исполнила песню «Rise Like a Phoenix».

Победа Кончиты Вурст стала наиболее популярной темой в русскоязычных блогах в Twitter. Среди российских интернет-пользователей она получила прозвище «бородатая женщина».

gazeta.ru