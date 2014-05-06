Израильские археологи обнаружили руины дворца библейского царя Давида
14:31, 06 мая 2014Мир
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Площадь дворца составляет 100 кв.м., — сообщает издание Daily Mail.
Это открытие, по мнению специалистов, является еще одним уровнем понимания начала Иудейского царства. Археологи также обнаружили здание, которое использовалось в качестве кладовой местной администрации и множество артефактов того времени.
Израильский департамент древностей надеется, что новые открытия смогут со временем превратиться в национальный парк.
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