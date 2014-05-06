Израильские археологи обнаружили руины дворца библейского царя Давида

Площадь дворца составляет 100 кв.м., — сообщает издание Daily Mail.

Это открытие, по мнению специалистов, является еще одним уровнем понимания начала Иудейского царства. Археологи также обнаружили здание, которое использовалось в качестве кладовой местной администрации и множество артефактов того времени.

Израильский департамент древностей надеется, что новые открытия смогут со временем превратиться в национальный парк.

Правмир